阪神が７日の広島戦（甲子園）に２―０で勝利し、２年ぶり７度目のリーグ優勝を飾った。Ｖを決めた直後、ナインの口からは次々と歓喜の言葉があふれ出した。８回に５番手で登板して無失点に抑えた石井大智投手（２８）は、連続試合無失点のＮＰＢ記録を「４８」に伸ばした。また、連続イニング無失点記録に関しては小山正明さんと並んで球団２位タイ。藤川球児監督（４５）が持つ球団記録までは２／３に迫った。憧れの藤川監