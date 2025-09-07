阪神の大ファンで知られる俳優の渡辺謙が７日、阪神のセ・リーグ優勝決定を喜んだ。渡辺は自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本当に素晴らしいシーズンをありがとう。ドキドキする間もなく後半戦はぶっちぎりでした。それも選手、コーチ達のコンディショニングに尽きるかと９０周年の節目、これは新章の始まりです。ＣＳ、そして頂上に向かって難しい調整を乗り越えて下さい。とにかく今日は良いビール掛けを！！」とつづっ