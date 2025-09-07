オープニングトーク「（ゴクリ）ぷはぁぁ～～、美味いわ」岡田師匠がコーヒーでノドを潤す音でスタートした今週のおかしば。「なにそのスタート？」と思われた方は「おかしば検定4級」です。岡田師匠がノドを潤したイコール舌好調になったという事です。まずは「サタプラ（MBS）の話」過去に岡田師匠が頻繁に出演していて、リニューアルと共にアンタッチャブルがMCを