◆パ・リーグ西武２―４ロッテ（７日・ベルーナＤ）確かな手応えを得た１軍デビュー戦となった。先発した西武の高卒ルーキー右腕・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝は４回２／３を７安打４失点で初黒星。それでも「自分的には通用してるボールも全然あったかな」とドラフト５位の右腕はうなずいた。「高揚感があった」と気持ちを高ぶらせ上がったマウンド。１軍での初球は１５１キロ直球。初回から直球はこの日最速となる