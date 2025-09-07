◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）は優勝の瞬間を甲子園で迎えた。一塁側ベンチにスーツ姿で登場すると、藤川監督、選手を固い握手で迎えた。岡田顧問は05年の監督時代に藤川監督を「JFK」の必勝リレーに入れて優勝。23年にもリーグ優勝、日本一を達成し、今年から藤川監督にバトンを託した。この日は秦雅夫オーナーの横に並んで、選手を出迎え、グラウンドで