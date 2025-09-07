◇セ・リーグDeNA3―2ヤクルト（2025年9月7日横浜）DeNAの3番手で登板したウィックが、ヤクルトの4番・村上を3球三振に斬った。2―2の8回にマウンドへ。1死の場面で本塁打を量産中の長距離砲を打席に迎えた。初球はカットボールで見逃しストライク。2球目はカーブで空振りを奪った。そして3球目。外角への154キロ直球で空振り三振を奪うと、本拠地のスタンドは沸きに沸いた。「絶好調な選手。どうやって打ち取るか