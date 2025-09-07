日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が７日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。オープニングトークで、濱家は一茂が着ていたアロハシャツに着目。「一茂さん、アロハもおしゃれな」と話すと、一茂は「これもロケの合間に、山内君と抜け出しまして」と購入の経緯を回想した。山内から「いくらでしたっけ？」と聞かれると、一茂は「安いのよ。ビックリするくらい。２０万円ぐらい