「ルヴァン杯・準々決勝、神戸１−０横浜ＦＣ」（７日、ノエビアスタジアム神戸）３日の第１戦で０−２の敗戦を喫し、逆転での準決勝進出を狙った神戸だったが、２点差を覆せずに準々決勝で敗退となった。クラブ史上初の国内３冠は来季以降へお預けとなった。ＤＦマテウストゥーレルの退場処分でゲームプランの変更を余儀なくされた。前半２６分にトゥーレルが滑り込みながら横浜ＦＣのＭＦ小倉に接触したとして、主審の上田