[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]メキシコに対して前半は高い位置からのプレスがハマったものの、相手がアバウトなボールを使うようになった後半は守備の重心がやや低くなっていた日本代表。しかしそこには点を取るための能動的な修正の意図があった。メキシコ戦のテーマとして「臨機応変」というワードを掲げていたMF遠藤航(リバプール)が試合後に明かした。「自分たちが前半と後半で変えたことがあるとすれば、