[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]球際に定評のあるW杯出場国にも個人能力で張り合っていた。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)はメキシコ戦に1トップで先発フル出場。屈強なCBとボランチに囲まれながらもポストプレーでボールを収め、味方に繋いで攻め上がりを促すことで、厚みのある攻撃の起点を担っていた。欧州挑戦4年目の成長を見せつけた。「収めるところの成功率も、身体をぶつけ合った時の技術や強度