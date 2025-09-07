かつて田沼意次（渡辺謙）が蔦重（横浜流星）に「お前は何かしているのか？客を呼ぶ工夫を」と問いかけた日のことが、今となっては懐かしい。初対面の折、蔦重が「ありがた山の寒がらす」と言い放ち、それ以来、意次は彼を「ありがた山」と呼び続けた。この呼び名には、意次が目指した「社会の余裕」のシンボルが込められていたのかもしれない。 参考：横浜流星の儚げな表情が『べらぼう』ラストビジュアル公開 NHK大河