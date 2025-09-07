【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(ノエスタ)神戸 1-0(前半0-0)横浜FC<得点者>[神]大迫勇也(84分)<退場>[神]マテウス・トゥーレル(26分)<警告>[横]ルキアン(36分)、小倉陽太(64分)、山根永遠(85分)、新保海鈴(90分+3)観衆:6,171人主審:上田益也副審:平間亮、岩崎創一└神戸猛攻も届かず3冠逃すルヴァン杯敗退…横浜FCが第1戦のリードを守り抜いて4強進出