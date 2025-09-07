[9.7 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡ ¿À¸Í1-0²£ÉÍFC ¥Î¥¨¥¹¥¿]²£ÉÍFC¤¬¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£10·î8Æü¤È12Æü¤Ë¹Ô¤¦½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²£ÉÍFC¤¬3Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Âè1Àï¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£Âè1Àï¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¤¤¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤äMFÉðÆ£²Åµª¤é¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²£