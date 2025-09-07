【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(三協F柏)柏 1-0(前半0-0)横浜FM<得点者>[柏]戸嶋祥郎(90分+1)<警告>[柏]中川敦瑛(68分)、仲間隼斗(84分)[横]鈴木冬一(5分)、山根陸(29分)、ジェイソン・キニョーネス(53分)、天野純(75分)観衆:11,682人主審:中村太副審:聳城巧、坊薗真琴└後半ATに戸嶋祥郎が決勝弾! 2戦合計5-1で横浜FM下した柏、5年ぶりにルヴァン杯4強入り