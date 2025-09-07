[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]7日、ルヴァン杯準々決勝の第2戦が行われ、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。後半ATにMF戸嶋祥郎のゴールで1-0の勝利をおさめた柏が、2戦合計5-1とし、準優勝した2020シーズン以来となるベスト4進出を決めた3日の第1戦を4-1で折り返した柏は、同試合で2得点をあげたFW垣田裕暉がスタメンに復帰。そのほか、第1戦の先発からは2選手