【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(Eピース)広島 4-1(前半1-1)湘南<得点者>[広]加藤陸次樹(23分)、ジャーメイン良(61分)、ヴァレール・ジェルマン(90分+4)、中野就斗(90分+8)[湘]鈴木章斗(37分)<警告>[湘]松本大弥(13分)観衆:23,694人主審:福島孝一郎副審:坂本晋悟、安藤康平└90+4分ジェルマン逆転弾、90+8分には中野がダメ押しミドル!! 広島が湘南との激闘制してルヴァン杯準決勝へ