◇YBCルヴァン杯準々決勝第2戦神戸1―0（2試合合計1―2）横浜FC（2025年9月7日ニッパツ）神戸・吉田孝行監督（48）の怒りは収まらなかった。横浜FCに1―0で勝利したが、2試合トータルの得点数で敗退が決定。15年以来10大会ぶりの4強はならなかった。問題のシーンは前半26分だ。DFトゥーレルが相手にスライディングタックル。すかさず主審はレッドカードを出し、VARで確認してあらためて退場を宣告した。だが指揮官は「画