支援者らとバンザイする本山町長（前列中央）＝７日、午後１０時半ごろ、松田町の事務所前任期満了に伴う神奈川県松田町長選は７日、投開票が行われ、現職の本山博幸氏（５５）が、新人の坂田純氏（５９）を破り、４選を果たした。投票率は６１・０７％で、２０２１年の前回を４・５４ポイント下回った。ともに無所属の一騎打ちとなり、３期１２年の本山町政の是非や小田急線新松田駅前の再開発を巡って舌戦が繰り広げられた。