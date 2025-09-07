ロッチ中岡創一（47）が7日、X（旧ツイッター）を更新。甲子園球場に足を運び、客席から阪神の2年ぶりのセ・リーグ優勝の瞬間を撮影した動画を投稿した。ただ、興奮したのか、画面は上下、左右、斜めに揺れてしまい「優勝ですやん史上最速やん興奮しすぎてちゃんと撮れてないやんはっきりいうて」と自らにダメ出しした。