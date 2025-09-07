演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が7日、プロ野球阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福した。大阪・藤井寺市出身で虎党の辰巳は「阪神が2年ぶりのリーグ優勝ということで最高のシーズンをありがとうございます！という気持ちでいっぱいです！」と大喜び。「ぶっちぎっての優勝は格別にうれしいものがありますし、今年は心の余裕をもって毎試合見ることができました」。個人的には佐藤輝明外野手の「規格外のパワーに毎日興奮