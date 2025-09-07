◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―２ヤクルト（７日・横浜）今季途中で加入した元中日のダヤン・ビシエド内野手が、走攻守の３部門で勝利に貢献した。４番・一塁でスタメン出場したビシエド。まずは走塁でハマスタを沸かせた。１点を追う４回に左前安打で出塁すると、続く佐野恵太内野手の右翼線二塁打で「いい打球が飛んだのでホームまでかえろうと思った」と、巨体を揺らす激走で試合を振り出しに戻した。続いて守備。同