阪神でも活躍した糸井嘉男氏が、古巣のリーグ優勝日を“的中”させた。優勝マジック１としていた阪神は７日、広島に２―０で勝利し２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督（４５）は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。糸井氏は試合後、自身のＸ（旧ツイッタ