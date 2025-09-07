◆パ・リーグ西武２―４ロッテ（７日・ベルーナドーム）ロッテ・藤原裕大内野手内野手が３安打を含む全打席出塁で連敗ストップに貢献した。高卒ルーキーでプロ初登板初先発の篠原に対し、初回２死一、二塁から先制の右前適時打。「（投手が）ルーキーだったので、ここは打たないといけないと思って打席に入りました」と振り返った。３回は２死無走者から右前打を放ち次打者・佐藤の右越え２ランにつなげた。「（調子は）上