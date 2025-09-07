「家を購入する」ことは人生においてもかなり大きな決断。簡単に決められるものではないでしょう。そこで、住居選びにおいて大きな選択肢となるのが「賃貸」です。賃貸マンションやアパートなどを選ぶ際には、家賃や立地、間取りなど、さまざまな条件から「ここだ！」と思う物件を選ぶもの。しかし、いざ住んでみたら「失敗した……」と思うケースもあるようです。「住んで後悔した」賃貸マンション・アパートの実例を探りました。