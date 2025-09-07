「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。ナインによって、藤川監督が歓喜の胴上げ。指揮官は降りた後、胴上げポーズを作りながら隠れていた中野を捕まえた。選手会長の労をねぎらい、自身に続いて胴上げを促した。中野もナインの手で高々と５度、６度と宙に舞うと、阪神ファンから大きな拍手がわき起こった。ＳＮＳでも