横浜ナイトフラワーズ実行委員会は、「横浜ナイトフラワーズ」を9月6日から再開した。2027年の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO2027」に向けた施策の1つとして実施してきたが、8月4日に発生したみなとみらいスマートフェスティバル2025における火災事故を受け中止していた。午後7時から5分間、約150発を打ち上げる予定。2026年3月までの打ち上げ日は、9月6日・14日、10月11日・25日、11月8日・22日、12月24日・31日、2026年1月24日・31