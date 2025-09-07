卓球の世界ツアー、コンテンダー・アルマトイは7日、カザフスタンのアルマトイで各種目の決勝が行われ、男子シングルスは戸上隼輔（井村屋グループ）が中国選手に4―2で勝ち、優勝した。女子シングルスの橋本帆乃香（デンソー）と女子ダブルスの橋本、佐藤瞳（日本ペイント）組も頂点に立った。男子ダブルスの戸上、松島輝空（木下グループ）組は中国ペアにストレート負けした。（共同）