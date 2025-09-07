石破茂首相（６８）（自民党総裁）は７日夜、首相官邸で記者会見し、７月の参院選惨敗の責任を取り退陣する意向を表明した。次期総裁選に「出馬しない」と明言した。首相は、参院選後も政権運営に意欲を示してきたが、早期退陣を求める党内の流れにあらがえず、続投を断念した。首相の退陣表明によって、事実上の退陣勧告となる臨時総裁選実施に向けた党内の意思確認手続きは回避された。首相は記者会見で、「選挙結果に対する