【MLB】オリオールズ4ー3ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルティモア）【映像】大谷、一瞬見せた表情9月6日（日本時間9月7日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が塁上で見せた姿が話題となっている。1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、外を強く意識させてのインコース勝負を匂わせる配球で臨むオリオールズ先発のトレバー・ロジャーズに対し、