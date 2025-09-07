Ç®¶¸Åªºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤é¤ì¤ëÍî¸ì²È¤Î·Ë½ÕÄ³¡Ê50¡Ë¤¬7Æü¡¢ºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¿Æ»Ò2Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÕÄ³¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÖÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¸½ÌòÅö»þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿LINDBERG¡Ê¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¡Ë¤Î¡Øevery little thing every precious thing¡Ù¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤­¤Ïµã¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª´äºêÅê¼ê