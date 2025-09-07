阪神90周年にブランドNOSTALVIAが発売した、90周年記念グラフィックTシャツのモデルを務めた夏木マリ（73）が7日、X（旧ツイッター）を更新。90周年記念グラフィックTシャツを着て「やりました！！ありがとう！！リーグ優勝おめでとういいチーーーーーム」と祝福した。夏木は大の阪神ファンであることからモデルに起用された。