西武は７日のロッテ戦（ベルーナ）に２―４と敗戦。連勝は４で止まり、楽天が勝ったため１日で５位に逆戻り。３位・オリックスとのゲーム差も残り２１試合で「７」に開いた。ドラフト５位ルーキー・篠原響投手（１８＝福井工大福井）のデビュー戦となったこの試合。注目の高卒ルーキーは５回途中７安打４失点のホロ苦デビューで、ロッテに４点のリードを許した。追う西武打線は４回にドラフト２位・渡部聖弥外野手（２３）の