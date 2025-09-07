イトーヨーカ堂は、東京都葛飾区の商業施設、「MARK IS 葛飾かなまち」に「ヨークフーズMARK IS葛飾かなまち店」を9月3日にオープンした。1973年の開店以来、49年間にわたり地域に親しまれてきた「イトーヨーカドー金町店」を受け継ぎ、約3年の期間を経て再オープンした。9月より米投資ファンド・べインキャピタル傘下となった、ヨークHD新体制下で初の出店となる。アクセスはJR金町駅北口から徒歩7分ほどで、地域密着型のショッピ