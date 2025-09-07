ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、シックな印象を与える「ワインレッドコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡嗜好品ドリンクみたいなコーデ幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコ