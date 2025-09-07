阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。落語家の月亭八方は「『優勝は采配上手最速虎』完ぺきの投手陣、大胆若手の抜てきに、不動の最強５連ジャー、２０２５阪神ありがとう」とコメント。独特のワードセンスで優勝を喜んだ。