◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０広島（７日・甲子園）優勝マジック１としていた阪神が７日、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。熱烈な虎党の演歌歌手・辰巳ゆうとが、歓喜の声を上げた。「阪神が２年ぶりのリーグ優勝ということで『最高のシーズンをありがとうございます！』という気持ちでいっぱいです！ぶ