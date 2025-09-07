阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。ＮＭＢ４８の川上千尋、平山真衣、坂下真心がそれぞれ祝福コメントを発表した。川上は「２度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです」と喜んだ。平山は阪神の活躍に支えられてきたそうで「苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです！」と感謝。ＣＳ、日本シリーズに向け、坂下は「日本一へ向けて