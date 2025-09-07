女優で現在は脚本家、コメンテーターとしても活躍する中江有里が７日に自身のインスタグラムを更新。阪神の２年ぶりセ・リーグ優勝を喜んだ。大の阪神ファンでたびたび球場に足を運んでいることをＳＮＳで報告してきた中江は、優勝決定直後に複数の観戦写真を１つにまとめた写真を投稿。「ダントツに強かった。だけど楽に勝ってきたわけじゃない。１試合１試合、違う困難にぶつかり、時には敗北し、勝利を手にしてきた。いつ