「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を史上最速で決めた。近本が優勝決定ボールをつかんだ瞬間、歓喜に沸く甲子園のど真ん中で佐藤輝明内野手は大山悠輔内野手と抱き合うシーンがあった。苦しい時も後を打つ先輩に抱きついた佐藤輝。その光景が信頼の強さを物語っていた。２年前のリーグ優勝時は涙を流していた背番号３も今回は満面の笑み。そんな４番＆５番の抱擁がファンの歓喜を増幅