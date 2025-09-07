GENERATIONSが7日、さいたまスーパーアリーナで「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」を開催し、8日配信リリースのDa−iCEとのコラボ楽曲「Grounds」を初パフォーマンスした。ライブ後半、サプライズゲストとしてDa−iCEが登場すると歓声が起こった。ともに12年デビューの同期。24年のa−nationコラボをきっかけに、白濱亜嵐（32）とDa−iCE工藤大輝（38）が同曲の制作に取りかかった。工藤が「一緒にできればいいねという話はしていた