芸能界屈指の阪神ファンとして知られる渡辺謙（65）が7日、X（旧ツイッター）を更新し、2年ぶりのセ・リーグ優勝を祝福した。「本当に素晴らしいシーズンをありがとう。ドキドキする間もなく後半戦はぶっちぎりでした。それも選手、コーチ達のコンディショニングに尽きるかと90周年の節目、これは新章の始まりです」と新時代到来を確信。「CS、そして頂上に向かって難しい調整を乗り越えて下さい。とにかく今日は良いビール掛けを