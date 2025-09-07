家でリラックスしているとき、パジャマや部屋着で過ごしているママも多いのではないでしょうか？家族だけの空間であれば、それが1番楽で自然な姿です。ですが油断しているタイミングで「大事なお客様」が急に訪れたら……？『旦那の実家で義両親と同居中。突然「義弟が婚約者を連れて結婚の挨拶にくる」と、旦那の出張中に知らされました。しかも直前になって義母から聞かされたため、スッピンで、しかも部屋着のままだし最悪。