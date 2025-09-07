福岡管区気象台は7日午後、防災コメントを発表した。(日)16時38分＜防災事項＞8日にかけてを対象とした「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。日本海から朝鮮半島へのびる前線が8日にかけて対馬海峡へ南下する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、8日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。8日は、明け方から朝を中心に激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水