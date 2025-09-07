北海道・函館中央警察署は2025年9月7日、渡島総合振興局管内に住む60代女性が970万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、女性は7月8日、YouTubeを見ていた際に出てきた広告をクリックし、そこから「リベラルアーツ大学の学長」をかたる人物とやり取りを始めました。その後、女性は学長をかたる人物から「アシスタントを務めている」とされる〝高橋美沙〟と名乗る人