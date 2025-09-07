明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆新商品やレアなグッズ等にひかれる予感。普段の生活を楽しくするようなアイテムは迷わず手に入れて吉。健康面では、風邪に気をつけて。B型の運勢……★★★★★今日は健康運が抜群です。体調がよく、肌の調子も最高。食事に出かけると、おいしいものに出会える予感。友人や家族にも教えてあげて。O型の運