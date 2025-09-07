嵐の松本潤(42)が主演するTBSの日曜劇場「19番目のカルテ」が7日、最終回を迎えた。同作は出演していた俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことを受けて、最終回の出演シーンをカットして再編集していた。最終回は、バレーボール女子の世界選手権・3位決定戦、日本―ブラジル戦の中継延長のため、予定より55分遅れの午後9時55分に放送開始となった。ドラマは19番目の新領域「総合診療科」の医