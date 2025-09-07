大の虎党で知られる演歌界のプリンス、辰巳ゆうと（27）が阪神優勝にコメントを寄せた。大阪・藤井寺出身で「気付いたころにはファンだった」という辰巳は、阪神ファンでごった返す大阪・道頓堀にある大阪松竹座で20日開幕する「松竹新喜劇九月公演」（28日まで）に特別ゲストとして出演するため稽古中。「阪神が2年ぶりのリーグ優勝ということで最高のシーズンをありがとうございます！という気持ちでいっぱいです！ぶっ