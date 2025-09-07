ラグビー女子W杯イングランド大会、スペイン戦で突破する長田いろは＝7日、ヨーク（ゲッティ＝共同）【ヨーク（英国）共同】ラグビー女子のワールドカップ（W杯）イングランド大会は7日、ヨークなどで行われ、1次リーグC組で世界ランキング12位の日本は最終第3戦で世界13位のスペインに29―21で勝ち、1勝2敗の同組3位で大会を終えた。アイルランド、ニュージーランドに連敗して1次リーグ敗退が決まっていた日本は、前半を5―14