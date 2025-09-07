石破首相は7日、緊急の記者会見を開き、首相を辞任する意向を正式に表明しました。また、次の自民党総裁選挙には立候補しない考えを示しました。石破首相「この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。かねてより私は地位に恋々とするものではないと、やるべきことなした後にしかるべきタイミングで決断する。このように申し上げてまいりました」「米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、そのし