阪神ファンとしても有名はタレント千秋が7日、X（旧ツイッター）を更新。2年ぶりの優勝を史上最速で決めた阪神リーグ優勝を大興奮で祝福した。「阪神優勝した！幸せ！！！！」と大興奮。「一番好きな言葉『阪神優勝』」とすると、「幸せ！！！」と繰り返し、「ありがとうございます最高！幸せ！！！」とその興奮ぶりをうかがわせた。最後は「マスコミの皆さま、コメントはあとで書く」としめた。